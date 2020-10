Ufficiale – Parma, un nuovo calciatore positivo: il comunicato del club

Dopo i numerosi casi riscontrati nel corso di questi giorni, il Parma, sul suo sito ufficiale, ha reso nota la notizia di un nuovo calciatore della rosa risultato positivo. Si tratta, tra l’altro, di una ripositivizzazione, che costringerà il ragazzo (la cui identità non è stata specificata) a rimettersi in isolamento. Totalmente asintomatico, è stato l’unico a risultare positivo nel giro di tamponi effettuato ieri dal club in occasione della gara odierna di Coppa Italia contro il Pescara. Ricordiamo che sabato, a San Siro, i ducali sfideranno proprio l’Inter, con fischio d’inizio della gara alle ore 18.

Ecco qui di seguito il comunicato del club: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

