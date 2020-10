Inter, Skriniar è tornato a Milano! Ora il tampone, poi ecco cosa accadrà in base all’esito

Dopo aver trascorso 20 giorni di isolamento in Slovacchia, anche Milan Skriniar ha finalmente fatto ritorno in Italia. L’Inter lo attendeva a braccia aperte, nella speranza che il tampone a cui è stato poi sottoposto in queste ore possa certificarne ufficialmente il superamento del contagio. La positività era stata riscontrata lo scorso 7 ottobre, a causa della quale, fino ad ora, ha dovuto saltare ben quattro partite (oltre a tutti gli allenamenti). Adesso, dopo il suo ritorno a Milano, i prossimi giorni dipenderanno dall’esito del tampone.

Inter, Skriniar è tornato a Milano!

Qualora risulti negativo Skriniar potrà tornare ad allenarsi insieme a tutta l’Inter, con la speranza di poterlo avere a disposizione martedì sera contro il Real Madrid. È infatti impensabile ragionare su un rientro in campo già per la gara contro il Parma di sabato alle ore 18. Se invece, riporta Sky, il tampone risultasse ancora positivo, essendo comunque trascorsi 21 giorni di isolamento da asintomatico, la società potrà consentirgli di tornare ad allenarsi anche se in forma individuale.

