Dall’Inghilterra – Sondaggio dell’Inter per Wijnaldum: Klopp spinge per il rinnovo

Nell’ultima finestra di mercato, il suo nome era ordinariamente accostato al nuovo Barcellona olandese di Ronald Koeman, ma alla fine è rimasto a Liverpool. Ora, Jurgen Klopp starebbe spingendo per il suo rinnovo, poiché anche il PSG e l’Inter hanno fatto un sondaggio per lui: stiamo parlando di Georginio Wijnaldum, uno dei punti fermi dei Reds.

Secondo quanto riportato dal portale britannico 90min, infatti, la squadra nerazzurra avrebbe messo gli occhi sull’olandese, che deve ancora trovare un accordo per prolungare il suo contratto con i Reds, in scadenza a giugno 2021. Come detto, Klopp starebbe spingendo per il suo rinnovo, ma ora, oltre al Barcellona, ci sono anche PSG ed Inter.

Il giocatore, comunque, preferirebbe rimanere a Liverpool, ma la sua richiesta da circa 130.000 euro a settimana fa vacillare la dirigenza della squadra inglese.

