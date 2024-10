Ultimi dubbi in vista di Inter-Torino: la decisione su Arnautovic

Ultimo impegno prima della sosta per le nazionali per l’Inter, che cerca la terza vittoria consecutiva, la seconda in Serie A. A San Siro, contro il Torino, Inzaghi si prepara a diverse novità, nonostante alcuni dubbi ancora da sciogliere. Uno di questi riguarda la condizione di Marko Arnautovic.

L’austriaco è stato vittima di un affaticamento dopo la partita contro la Stella Rossa, in Champions League, nella quale è anche andato a segno. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe smaltito la noia muscolare e sarà regolarmente convocato.

In ogni caso, ci sono pochi dubbi su quella che sarà la coppia in avanti: i titolari saranno Thuram e Lautaro Martinez.