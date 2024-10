Buone notizie per Inzaghi: fissato il ritorno della rosa completa

Come ribadito da Inzaghi in ogni intervista, la stagione dell’Inter sarà lunghissima e piena di impegni, che richiederanno l’impiego di tutta la rosa. Il tecnico lo sta già dimostrando in queste settimane, facendo diversi cambi di formazione tra un partita e l’altra e dovendo fare i conti anche con qualche infortunio.

In questo senso, però, arrivano notizie positive per l’allenatore nerazzurro. Quella contro il Torino, infatti, dovrebbe essere l’ultima gara con alcune defezioni e, dopo la sosta per le nazionali, Inzaghi avrà a disposizione tutta la rosa al completo.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Barella salterà gli impegni con l’Italia di Spalletti e, soprattutto, come Buchanan si sia ormai lasciato alle spalle l’infortunio alla tibia. Entrambi ci saranno per la gara del 20 ottobre contro la Roma.