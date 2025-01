Dopo una gara di andata vinta a San Siro dai nerazzurri con il brivido finale per un gol annullato ai lagunari all’ultimo secondo di partita, l’Inter oggi fa visita al Venezia per la 20^ giornata di Serie A con l’obiettivo di partire subito bene nel primo match di campionato del 2025.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Nella prima mezz’ora non viene chiamato a grandi interventi

DARMIAN 7 – Schierato da braccetto difensivo trova il gol dopo un quarto d’ora approfittando al meglio di un pallone in area ribattuto da Stankovic

DE VRIJ 6 – Tiene sempre sotto controllo un cliente non semplice come Pohjanpalo con grande attenzione

BASTONI 6,5 – Al 28′ fa un intervento prodigioso per murare una conclusione ravvicinata di Pohjanpalo in un momento positivo per i padroni di casa

DUMFRIES 6 – Sfonda al 20′ sulla corsia di destra grazie ad un bel pallone servitogli da Barella e mette un buon cross che però Taremi spreca

BARELLA 6,5 – Senza Calhanoglu al suo fianco non va in sofferenza e riesce ad imbucare bene per Dumfries fin da inizio gara

ASLLANI 6 –

ZIELINSKI 6 – Geometrie importanti per il polacco fin da inizio gara, viene chiamato molto in causa e tocca tanti palloni

CARLOS AUGUSTO 6 –

LAUTARO MARTINEZ 6,5 – Il capitano parte subito con grande spirito, lotta e gioca bene con i compagni, crea di fatto lui il gol di Darmian dello 0-1

TAREMI 6 – Nel primo tempo ha un paio di occasioni che però non riesce a sfruttare nel modo giusto

INZAGHI 6 –