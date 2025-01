L’Inter torna in campo per la Serie A con il suo primo impegno del 2025 in campionato dopo la Supercoppa Italiana giocata a Riyadh, in Arabia Saudita. Oggi i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita al Venezia allenato da Eusebio Di Francesco in un match valido per il 20° turno di campionato.

La squadra di Inzaghi vuole tornare al successo per riscattarsi dopo il ko contro il Milan e per confermarsi ai vertici in classifica per la corsa Scudetto. A partire dalle ore 15:00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Venezia-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI VENEZIA-INTER

PREMI F5 PER RICARICARE LA PAGINA

25′ | Primo cambio Venezia: fuori Sagrado per un problema fisico, dentro Haps.

21′ | Taremi tenta la girata al volo su cross di Dumfries ma il tiro termina alto.

15′ | DARMIANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Lancio lungo perfetto di Asllani per Lautaro che stoppa e calcia in una frazione di secondo, Stankovic risponde con reattività felina ma sulla respinta arriva Darmian che appoggia in rete!

14′ | Ammonito Oristanio per un duro fallo ai danni di Darmian.

6′ | È il turno di Asllani sempre su punizione ma il tiro è debole e centrale.

4′ | Punizione diretta di Nicolussi Caviglia che termina alta sopra la traversa.

1′ | Fischia l’arbitro Piccinini, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VENEZIA-INTER

VENEZIA (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 21 Sagrado; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MARCO PICCININI.

Assistenti: Berti, Vecchi.

Quarto ufficiale: Feliciani.

VAR: Daniele Paterna.

Assistente VAR: Guida.