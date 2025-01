Marotta: “Cessione Frattesi? Ecco come stanno le cose”

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta ha parlato nel prepartita di Venezia–Inter ai microfoni di DAZN commentando le ultime novità in casa nerazzurra anche sul fronte mercato dove continua a tenere banco il presunto desiderio di cambiare squadra da parte di Davide Frattesi. Queste le parole del numero uno interista:

SCONFITTA CON IL MILAN – “Questa è una squadra matura che purtroppo non può sempre vincere, capita di perdere ed è successo in un appuntamento importante. Oggi sarà un test altrettanto importante in una competizione differente, abbiamo professionisti preparati per questo cambio di rotta. Devo dire che i perdenti trovano delle scuse e i vincenti delle soluzioni, dalla sconfitta di Riad la squadra ha trovato delle nuove motivazioni. Oggi al di là delle defezioni chi va in campo lo farà con una voglia straordinaria”.

FRATTESI – “Lui è un bravo ragazzo e ottimo professionista. Non ha assolutamente chiesto di andare via, in questo mercato possono arrivare delle richieste dall’oggi al domani ma noi di natura non vogliamo vendere nessuno. Se un giocatore manifesta di voler andare noi ne parliamo ma per adesso non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi voglia cambiare squadra”.

MERCATO ESTIVO – “Ausilio e Baccin sono i responsabili di quest’area e lavorano sempre per guardare avanti per scovare gli elementi che possono fare al caso nostro. Ci saranno degli avvicendamenti ma non delle rivoluzioni, abbiamo una rosa competitiva fatta di persone serie e di professionisti. Il monitoraggio va fatto e le occasioni vanno colte seguendo le indicazioni e le linee guida dell’azienda ma è attività di ordinaria amministrazione”.