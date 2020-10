Ventola: “Quella di Hakimi è una perdita importante, ecco perché. Lukaku? Mi impressiona sempre, è tra i più completi al mondo”

In diretta da Dubai, l’ex calciatore nerazzurro Nicola Ventola è intervenuto ai microfoni di InterTv a pochi minuti dall’inizio di match di Champions tra Inter e Borussia M’Gladbach, commentando, tra le altre cose, la positività di Achraf Hakimi al Covid-19.

Ecco le sue parole: “Credo che in questo periodo saranno molto importanti le alternative e seconde linee. L’Inter ha fatto un mercato oculato e sta programmando bene, rispettando anche il lato economico, e aggiungendo pedine importanti. Io sono molto contento di come sta operando la società. Hakimi? È uno dei più forti esterni al mondo e garantisce al mister qualità in entrambi i lati del campo, fa molti gol e assist. Ad oggi è una perdita importante. Oggi esordisce Darmian, ma al suo rientro Hakimi tornerà titolare”.

Poi su Lukaku si è espresso così: “Ha una tenuta fisica pazzesca. Mi sorprende sempre, segna e ha qualità. È un attaccante completo come pochi al mondo. Non bisognerebbe mai toglierlo dal campo”.

