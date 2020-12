PREMI F5 PER AGGIORNARE

Battere il Verona di Juric per centrare la settima vittoria di fila in campionato, chiudere in bellezza il 2020 e, chissà, passare un Natale in vetta alla classifica. L’Inter sarà di scena domani al Bentegodi, prima però il solito appuntamento alla vigilia con la conferenza stampa di mister Conte.

