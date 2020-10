Verso il Derby – Il Milan recupera pedine importanti: Romagnoli pronto al rientro?

In attesa di capire come evolverà la situazione legata ai contagi da Covid-19, sempre più preoccupante all’Inter con 4 contagi in 2 giorni, il Derby della Madonnina si avvicina sempre di più. Con tanti protagonisti, come Ibrahimovic, Nainggolan e Skrinar, sicuramente out, la partita potrebbe ritrovare una presenza importante.

Pare infatti che, cattiva notizia per gli attaccanti nerazzurri, tra le fila del Milan stia per rientrare dall’infortunio al polpaccio Alessio Romagnoli. Il capitano dei rossoneri oggi si è allenato con il gruppo ed un suo possibile impiego contro l‘Inter è ormai molto probabile.

