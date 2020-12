Verso Inter-Crotone, si torna al lavoro. Ancora a parte Sanchez, Vecino e Pinamonti

Dopo una breve pausa per le vacanze di Natale l’Inter di Antonio Conte è tornata in campo in vista della seconda parte di stagione e soprattutto della sfida di domenica alle 12:30 contro il Crotone a San Siro. I nerazzurri – al secondo posto in classifica – arrivano da sette vittorie consecutive in Serie A e vogliono allungare la striscia positiva.

Come riportato da Sky Sport la squadra questa mattina ha svolto lavoro individuale, mentre nel pomeriggio seduta collettiva in campo. Non si sono allenati con il gruppo Alexis Sanchez, Matias Vecino ed Andrea Pinamonti, gli unici indisponibili per Conte. Il cileno è vicino al rientro e nei prossimi giorni – se non già nella giornata di domani – ritornerà ad allenarsi con i suoi compagni, mentre per gli altri due il rientro in gruppo è previsto per il fine settimana.

