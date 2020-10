Verso Inter-Milan, Barella più di Eriksen sulla trequarti. Sanchez recuperato: le probabili formazioni

Manca sempre di meno al Derby tra Inter e Milan in programma alle 18:00 a San Siro. Sarà un match sicuramente particolare per tutto ciò che sta accadendo, con l’assenza di pubblico (solo 1000 unità presenti) e per le scelte di Antonio Conte condizionate dalla positività al Covid-19 di Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Young e Radu. Tampone negativo per Alessandro Bastoni che però non sarà a disposizione poiché dovrà seguire uno specifico iter prima di poter riscendere in campo.

Con la squalifica anche di Stefano Sensi pochi dubbi per il tecnico dell’Inter che schiererà l’ormai classico 3-4-1-2 con Nicolò Barella – come riporta Andrea Paventi della redazione di Sky Sport – a fungere da trequartista per bloccare l’azione rossonera.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<