Ibra e Lukaku, uno solo sarà il signore di Milano dopo il derby

Una sfida nella sfida, un derby di Milano che vedrà in campo due protagonisti: Ibrahimovic e Lukaku. Due calciatori che sono totalmente opposti e che hanno sulle spalle le due squadre di Milano, l’Inter e il Milan. Dopo questa sera solo uno sarà proclamato signore di Milano. Di chi saràò il titolo?

Ibrahimovic è guarito dal Covid ed è pronto a prendere per mano il Milan, primo in classifica a punteggio pieno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lukaku, invece, dovrà accompagnare l’Inter in un momento difficile con tante assenze causa Covid-19 e condividere il palco con Lautaro Martinez. Lukaku è il fulcro dell’Inter, tutti lo cercano, anche prima che si sia voltato verso la porta ed ha segnato l’ultimo gol in un derby al 93′.

Derby che Ibra, contro l’Inter, ha vinto una sola volta, anche se ai nerazzurri ha segnato 4 gol. Il Milan non vince un derby dal 31 gennaio 2016 e Ibra vuole invertire la rotta. Lukaku, con il suo compagno d’attacco Lautaro, ha segnato anche in Nazionale e non ha intenzione di fermarsi. Alle 20.00, Milano avrà un solo vincitore.

