Verso Inter-Milan, Ibrahimovic torna disponibile. Rebic ancoa out: i convocati di Pioli

Manca sempre meno al Derby di Milano numero 226 della storia tra Inter e Milan. Domani alle ore 18:00 in un San Siro deserto si sfideranno la squadra di Antonio Conte e quella di Stefano Pioli, a punteggio pieno in campionato. Il match arriva al termine di due settimane molto intense, sia per la sosta per le nazionali e dunque con i vari impegni dei giocatori, sia per i problemi legati alla positività al Covid-19 per sei interisti.

Chi invece è appena uscito dalla quarantena è Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato seconda e terza giornata di Serie A. Lo svedese ex Inter torna quindi a disposizione del Milan e di Stefano Pioli, come confermato dal club rossonero con la pubblicazione della lista dei convocati. Resta invece ancora ai box per infortunio Ante Rebic.

