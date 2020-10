Guido Meda verso il derby: “Inter, così puoi sostituire gli assenti. Ma il Milan ha una grande chance”

I calcoli, ormai, stanno a zero, perché è questione di ore e Inter e Milan saranno in campo e a quel punto ci sarà solo la partita: intanto, però, qualcuno, i calcoli continua a farli, sinché c’è tempo. Tra questi, per esempio, c’è Guido Meda, noto telecronista motociclistico di dichiarata fede interista, intervenuto in serata a Campo Aperto in onda su Sky Sport per fare il punto sulla stracittadina in programma per domani.

Si parte con la situazione in casa nerazzurra: “L’Inter ha più soluzioni per sostituire gli assenti, ha un brillante centrocampo con Brozovic, Barella e Vidal”. Meda poi, però, guarda anche dall’altra parte, studiando l’approccio dei rossoneri: “Il Milan però in compenso ha una grande occasione di dimostrare che, ritrovato Ibra con il suo carisma, può fare meglio di questa Inter, contro la quale non vince da parecchio tempo”, ha dichiarato.

