UFFICIALE – Negativo il tampone di Bastoni: l’annuncio via social. Ecco cosa lo attende adesso

Era l’unica notizia che ci si aspettasse nelle interminabili ore d’attesa prodromiche al derby di domani: il responso del tampone di Alessandro Bastoni, il cui risultato già nelle scorse ore era dato in sospeso tra la positività e la negatività e la possibilità di essere o meno a disposizione di Antonio Conte per la gara contro il Milan. E ora, la notizia la dà direttamente il calciatore, utilizzando le stories del proprio profilo Instagram: il tampone di Alessandro Bastoni è negativo.

Più che una stories, un’esultanza, una liberazione: “Tampone negativoooo”, scrive Bastoni, tutto in maiuscolo. Un urlo liberatorio, appunto, anche se ora l’iter per il calciatore non finisce qui. Come si scriveva già in mattinata – sui quotidiani e anche su queste colonne – prima del via libera definitivo il difensore dovrà sottoporsi a dei controlli specialistici che possano dare il nullaosta al suo inserimento nella lista dei convocati. Difficile, se non impossibile, comunque, che possa partire titolare.

