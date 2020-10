Verso Inter-Milan, Conte sorride: Sanchez è recuperato. Cosa succede adesso con Bastoni negativo

Alessandro Bastoni guarisce ma non va in panchina, Alexis Sanchez recupera ma non parte titolare: il sunto delle ultime notizie da Appiano Gentile, in definitiva, pare essere questo. Si è detto negli scorsi minuti – è vero – che Bastoni è risultato negativo al Covid in occasione dell’ultimo tampone effettuato: e si è detto, pure (ed è vero pure questo), che nella mattinata di domani il difensore si sottoporrà a ulteriori testi specialistici per verificarne la completa idoneità a ricominciare ad allenarsi e a giocare: tuttavia, secondo GianlucaDiMarzio.com, Bastoni non sarà comunque convocabile per domani.

Il sito del noto giornalista, infatti, rende noto di come difficilmente ci saranno i tempi tecnici per poter concludere l’iter sanitario e mandare il giocatore in panchina in occasione della gara delle ore 18 contro il Milan. Sul fronte Sanchez, invece, va annotato che il cileno pare avere ormai pienamente recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva colpito nei giorni scorsi, e sembra pronto per potersi sedere domani in panchina a disposizione di Antonio Conte, come alternativa alla coppia Lukaku–Lautaro. Come sempre, confermatissima.

