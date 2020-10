CdS – Verso Inter-Milan, solo un allenamento al completo per Conte? Tra oggi e domani rientrano i Nazionali

La prima stracittadina milanese della stagione si avvicina, seppur in un clima a dir poco surreale. Inter-Milan, in programma sabato 17 alle 18, rischia di essere giocata con diversi assenti, sia da una parte che dall’altra, con la settimana di avvicinamento al match condizionata delle positività al Covid-19. Come riporta il Corriere dello Sport, Conte potrebbe avere un solo allenamento completo a disposizione.

Oggi, infatti, dovrebbero rientrare alla Pinetina Hakimi, Brozovic e Pinamonti, mentre solo domani potrebbero rincasare i sudamericani Lautaro, Vidal e Sanchez, impegnati rispettivamente nei match con Argentina e Cile. Il tecnico nerazzurro, dunque, avrebbe solo un allenamento con la squadra al completo nella giornata di venerdì, alla vigilia del derby.

