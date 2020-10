TS – Ter Stegen, rinnovo congelato col Barcellona. Diversi club interessati: c’è anche l’Inter

Il rinnovo del contratto di Marc Ter-Stegen col Barcellona è congelato. Prima della pandemia del Covid-19, il portiere tedesco aveva iniziato a trattare con il club blaugrana per prolungare la permanenza in Catalogna. Una volta conclusa, però, la trattativa è stata posta in stand-by, per volere di entrambe le parti.

La richiesta economica dell’ex estremo difensore del Borussia Mönchengladbach, primo avversario dell’Inter in Champions League, non è infatti il linea con quella del Barça di fare uno sforzo per evitare il licenziamento dei dipendenti, spiega TuttoSport.

L’obiettivo di Josep Maria Bartomeu è però quello di chiudere il proprio mandato con il rinnovo di Ter-Stegen. Ecco allora che l’ingaggio, dagli attuali 5 milioni, aumenterà fino a 18. Se così dovesse essere, Ter-Stegen sarebbe il portiere più pagato del mondo.

Il 28 sarebbe ben felice di proseguire la carriera in maglia blaugrana fino al 2025, ma ha ascoltato con piacere le lusinghe avanzate da diversi club. Tra loro c’è anche l’Inter. Il club nerazzurro ha sì raggiunto un accordo con Samir Handanovic, ma solo fino al 2022, proprio quando scade il contratto di Ter-Stegen.