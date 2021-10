Verso Inter-Sheriff: mattinata decisiva per gli ultimi dubbi di Inzaghi

Diversi ballottaggi ancora da sciogliere

Ecco perché in campo scenderà la formazione tipo per non rischiare, con qualche possibile variante obbligata. Secondo La Gazzetta dello Sport è questa l'idea di Simone Inzaghi per la sfida di Champions League di questa sera contro la mina vagante Sheriff. Gli unici veri dubbi per il tecnico sono a centrocampo. A destra consueto ballottaggio Dumfries-Darmian, con il secondo, bravo anche contro la Lazio, favorito. Al fianco di Barella e Brozovic, acciaccato ma che non sembra destare preoccupazioni, dovrebbe esserci molto probabilmente uno tra Vidal e Vecino, con il cileno favorito anche per l'esperienza in campo europeo. Calhanoglu partirà probabilmente dalla panchina visto che ieri sentiva ancora fastidio alla caviglia contusa in Nazionale. Nel caso il turco dovesse effettivamente accomodarsi in panchina, allora probabilmente a sinistra partirebbe ancora titolare Dimarco, così da avere comunque una risorsa importante sui calci piazzati in campo. Da vedere però se al posto di Bastoni nei 3 dietro o come esterno a tutta fascia al posto di Perisic.