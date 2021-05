Verso Inter-Udinese, Sanchez e Vidal provano a recuperare per il match

Ecco le ultime sugli infortunati verso Inter-Udinese

Nella giornata di oggi dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte per discutere sul futuro dell'allenatore nerazzurro e per chiarire la situazione societaria. Prima di chiudere questa stagione, l' Inter dovrà giocare l'ultima partita contro l' Udinese domenica a San Siro alle ore 15. Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono in dubbio per il match.

Come riporta Tuttosport, nella giornata di ieri il centrocampista cileno ha lavorato parzialmente col gruppo e dovrebbe farcela per essere almeno in panchina domenica pomeriggio con l'Udinese. Oltre a Vidal, proverà a recuperare per il match anche Alexis Sanchez, dopo l'infortunio alla caviglia sinistra rimediato con la Roma. L'attaccante cileno ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, terapie invece per Nicolò Barella e Aleksandar Kolarov.