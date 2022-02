Verso Milan-Inter, le probabili scelte di formazione di Inzaghi

Blocco titolare in campo

Il Derby di Coppa Italia si avvicina rapidamente e Milan ed Inter si leccano le ferite dopo un mese di risultati deludenti. Soprattutto i nerazzurri che, seppur con una partita ancora da recuperare, non solo non sono andati in fuga ma hanno addirittura perso la vetta della classifica. Tutto è tornato in discussione, con anche la Juventus che ora inizia a fare paura per la lotta Scudetto.

Ecco perché, secondo Corriere dello Sport, Inzaghi non farà alcun calcolo in Coppa Italia e schiererà l'Inter migliore possibile. Davanti ad Handanovic giocheranno Skriniar, tenuto a riposo con il Genoa proprio per il Derby, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Perisic, Calhanoglu, Brozovic e Barella, con l'unico vero ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries. In attacco poi spazio a Dzeko e Lautaro Martinez. A gara in corso farà molto probabilmente il suo esordio Gosens. Chissà che l'inserimento del tedesco nel motore nerazzurro non ridia un po' di freschezza ed imprevedibilità ad una squadra ormai sulle gambe.