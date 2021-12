Verso Salernitana-Inter: le probabili scelte di Inzaghi

Pochi dubbi per il tecnico nerazzurro

Pietro Magnani

L'Inter, dopo la vetta della classifica conquistata contro il Cagliari, ora vuole cercare l'allungo. Per farlo però, non dovrà sottovalutare il fanalino di coda Salernitana, che deve per forza di cose iniziare a macinare punti. I nerazzurri però vogliono sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Napoli per cercare una mini fuga. Ecco perciò cosa sta escogitando Inzaghi per continuare la striscia di vittorie in campionato.

Il tecnico ha ormai già ben delineata in testa la formazione da mandare in campo, soprattutto visto che la gara si giocherà già domani. Come riportato da Tuttosport, ieri Darmian si è allenato in gruppo ed è convocabile e anche Ranocchia ha pienamente smaltito il problema muscolare. Entrambi con ogni probabilità si siederanno in panchina contro la Salernitana. Confermata per il resto la formazione tipo, con solo un paio di aggiustamenti per proseguire sulla linea del turnover ponderato.

In attacco, avendo riposato per 90 minuti contro il Cagliari, tornerà Dzeko, e al suo fianco con ogni probabilità ci sarà Sanchez, in gran forma nelle ultime uscite. Lautaro rifiaterà, anche per la diffida rimediata contro i rossoblu. Quasi certa anche la presenza di Dimarco dal primo minuto, anche se resta da capire se al posto di Perisic o di Bastoni. Inzaghi infatti lo sta vedendo sempre più come braccetto di difesa che come esterno, ma il croato dovrebbe tirare il fiato. Improbabile poi, vista la condizione di forma straripante, che venga tenuto a riposo Calhanoglu. Ecco il probabile 11 di domani sera:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez