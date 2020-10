Vidal domina in mediana, i quotidiani lo premiano: “Esperienza e qualità, è leader a centrocampo”

Arturo Vidal è stato fra i protagonisti della trasferta giocata ieri dall’Inter in quel dello stadio Olimpico contro la Lazio, caratterizzata dal rammarico per il mancato successo. Quasi tutti i quotidiani hanno premiato la prestazione del cileno, sottolineando il lavoro d’interdizione e la qualità nelle due fasi.

PASSIONE INTER 7 – Il migliore in assoluto nella squadra di Conte. Se alla vigilia del suo arrivo in molti pensavano potesse essere il nuovo trequartista nerazzurro, il cileno sbalordisce tutti davanti alla difesa con un’interdizione super efficace e una prima impostazione che parte puntualmente dai suoi piedi sulla linea dei difensori.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Con De Vrij, il leader della ciurma che nel primo tempo fa prigioniera la Lazio: tanta esperienza e qualità nelle due fasi. Era da 7, ma non convince nella scena con Immobile.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Spessore e padronanza del pallone: la prestazione è da grande giocatore, l’atteggiamento no. Il modo in cui si avventa su Immobile, scatenando la reazione da rosso, è da provocatore.

TUTTOSPORT 6,5 – Direttore dell’orchestra nerazzurra, detta i tempi della squadra. Quando poi c’è da sporcarsi le mani non si tira indietro come quando va in scivolata su Immobile. Cala vistosamente dopo un’ora.

