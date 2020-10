Mercato – Inter, tutte le possibili operazioni di oggi: da Nainggolan e Joao Mario, a Pirola e Asamoah

In una finestra di calciomercato insolita – inaugurata solo lo scorso 1° settembre – questa sera alle 20.00 vi sarà il gong finale che chiuderà ufficialmente il tempo a disposizione per ulteriori trasferimenti. Oggi, dunque, ci aspettano ore assolutamente frenetiche in casa Inter, specialmente sul fronte delle uscite dove diversi calciatori sono in attesa di trovare una collocazione in vista della prossima stagione.

Questa mattina, sulle proprie pagine, La Gazzetta dello Sport ha fatto così il punto con tutte le operazioni che possiamo aspettarci nella giornata odierna per quanto riguarda la società nerazzurra. Partendo dal giovanissimo Lorenzo Pirola che, dopo essere stato conteso per diversi giorni dal Pescara, oggi raggiungerà il Monza di Galliani e Berlusconi. Segue Joao Mario, sul quale si è fiondato negli ultimi due giorni il Torino, ma che ancora una volta sta aspettando un importante passo in avanti dello Sporting CP nella speranza di tornare in patria.

Tiene ancora col fiato sospeso l’intrigo legato alla situazione di Radja Nainggolan. Il calciatore, com’è noto, ha espresso più volte il desiderio di voler tornare a Cagliari ed è disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di favorire la chiusura dell’operazione. Il belga dovrà però sperare in un accordo definitivo tra i due club che ancora tarda ad arrivare. Infine va registrata l’uscita di Asamoah verso la Sampdoria, con l’Inter che potrebbe pagare parte dell’ingaggio del ghanese pur di velocizzare la sua cessione.

In entrata, invece, l’unico nome caldo in orbita nerazzurra è quello di Victor Moses. Antonio Conte vorrebbe l’esterno nigeriano per avere un’alternativa sulla fascia destra ad Hakimi, in modo da poter considerare sia Darmian che D’Ambrosio come due centrali di difesa. I nerazzurri, che stanno spingendo con il Chelsea per il prestito, difficilmente si muoveranno per altri profili nell’ultimo giorno di mercato.

