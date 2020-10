TS – Asamoah verso la Sampdoria, ma niente rescissione. L’Inter pagherà parte dell’ingaggio: le ultime

L’ultimo giorno di questa lunga e strana sessione di mercato vedrà diversi calciatori fare le valigie per lasciare l’Inter: sono numerosi, infatti, gli esuberi in partenza che la società proverà a cedere in queste ore. Fra i più indiziati a lasciare Appiano Gentile entro le 20, quando si chiuderanno le operazioni, c’è l’esterno Kwadwo Asamoah, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Ad essersi fatta avanti con maggiore insistenza, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, è stata soprattutto la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nelle ultime ore si era parlato della possibile rescissione del contratto che lega il ghanese all’Inter, in modo da favorire il passaggio in blucerchiato: secondo il quotidiano torinese, però, la formazione nerazzurra contribuirà a parte dell’ingaggio di Asamoah, che attualmente percepisce tre milioni di euro. Troppi per le casse del club genovese.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<