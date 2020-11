GdS – Rosso insensato di Vidal: l’Inter lo multerà pesantemente

Che Arturo Vidal avesse un carattere piuttosto esuberante, sia Antonio Conte che i tifosi dell’Inter non lo hanno scoperto certamente ieri sera. Ma che all’età di 33 anni il centrocampista cileno potesse ancora soffrire questi scatti d’ira proprio non ce lo si aspettava, anche perché dal suo arrivo a Milano fino al gesto sconsiderato di ieri sera era sembrato un calciatore sicuramente più maturo rispetto a quello che si era fatto conoscere in Italia ai primi anni con la Juventus.

La sua espulsione, scaturita da una protesta esagitata e reiterata nel giro di pochi secondi con due cartellini gialli, non passerà inosservata agli occhi della società. Stando a quanto riferito sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta infatti pensando in una multa salatissima per far comprendere al calciatore la gravità del gesto commesso nel match di ieri e fare in modo che non si ripresentino altre simili occasioni in futuro, specialmente quando la posta in palio sarà importante e decisiva come ieri sera.

