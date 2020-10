Social – Vidal e Lautaro in modalità partita: “Con mio fratello, forza Inter”

Arturo Vidal non è nuovo a post sui propri canali social in cui manifesta il suo affetto per i compagni di squadra. In passato, con le sue esperienze a Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, si trattava sostanzialmente di una prassi. Anche oggi che veste la maglia dell’Inter, il numero 22 ha voluto omaggiare un compagno in nerazzurro, Lautaro Martinez.

Il cileno, dunque, in vista della sfida odierna in campionato con il Parma, ha suonato la carica sui propri canali social assieme a Lautaro Martinez: “Con il mio fratello. Modalità partita! Forza Inter“.