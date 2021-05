Social – Vidal e gli auguri a Lukaku: “Buon compleanno fratello”

28 anni oggi per Big Rom

Giornata speciale per l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, che ieri sera contro la Roma è tornato al gol nella vittoria per 3-1. Big Rom oggi compie 28 anni ed è il secondo compleanno in nerazzurro, stavolta festeggiato da campione d'Italia e dunque con il suo primo grande trionfo in carriera.