Real Madrid-Inter, Vidal deluso scrive sui social: “Sconfitta che fa male, ora abbiamo tre finali”

Per lui, forse, la sconfitta di oggi ha un retrogusto doppiamente amaro: perché sfidare il Real Madrid, per Arturo Vidal, significava anche disputare un ultimo Clasico fuori tempo massimo dopo la separazione col Barcellona, voleva dire tornare a calpestare un campo di calcio – si trattasse pure del surrogato del Bernabeu che è Valdebebas, peraltro senza spettatori – in casa di avversari che, negli ultimi tempi, sono stati acerrimi rivali del cileno.

Ecco perché il centrocampista dell’Inter, dopo la sconfitta per 3-2 di questa sera contro il Real, si è lasciato andare a una manifestazione si sconforto via social, affidata al proprio profilo Twitter. Ha infatti scritto Vidal: “Una triste sconfitta, che fa molto male. Ma sono sicuro, e con molta fiducia e fede, che cambieremo la situazione, abbiamo ancora tre finali! Forza sempre Inter”. Ecco di seguito il tweet del giocatore:

