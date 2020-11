I Top&Flop di Real Madrid-Inter: Lautaro e Barella incantano, ma Hakimi e Vidal proprio non ci sono

Ennesimo rammarico stagionale per l’Inter di Antonio Conte che nonostante una buona partita giocata all’Alfredo Di Stefano di Valdebebas è costretta ad arrendersi per 3-2 contro il Real Madrid. Situazione di classifica che adesso non si mette bene per i nerazzurri, obbligati a vincere in vista del ritorno contro la formazione di Zinedine Zidane a San Siro per cercare di rimanere ancora in corsa nel girone B.

Scheda 1 di 3