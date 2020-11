Dal Cile arrivano conferme: Vidal e Sanchez autorizzati a partire con la propria Nazionale

In queste ore è scoppiato il caos delle Nazionali. E’ di ieri, infatti, la notizia che le ASL hanno bloccato la partenza di alcuni giocatori (qui la notizia) di diverse squadre di Serie A, tra qui l’Inter. Anche Marotta si è esposto in prima persona, chiedendo l’intervento del Ministro dello Sport Spadafora per risolvere la questione.

Dal Cile arrivano delle conferme circa la presenza di Alexis Sanchez e Arturo Vidal in nazionale. I due calciatori nerazzurri, secondo quanto riportato da libero.pe, faranno parte della rosa del ct Reinaldo Rueda e hanno avuto l’autorizzazione dalle autorità sanitaria a partecipare per le prossime gare. La squadra sudamericana sarà impegnata nei match contro Perù e Venezuela, rispettivamente il 14 e 17 novembre, validi come qualificazione al Mondiale di Quatar 2022 e i due interisti ci saranno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<