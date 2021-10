VIDEO – Gli interisti in prestito, il gol di Barella e calciomercato

I giornalisti della redazione di Passione Inter vi offrono ogni giorno alle 19.30 il punto della situazione con le principali news sull’Inter di giornata. Nella diretta di oggi parliamo del rendimento degli interisti in prestito, della...

