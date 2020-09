VIDEO – Vidal a ‘cresta’ alta: così l’Inter lo presenta ai tifosi!

Finita l’attesa: ecco il nuovissimo video di Inter Media House realizzato per la presentazione di Arturo Vidal come nuovo calciatore dell’Inter. Un acquisto immediatamente accolto positivamente da tutti i tifosi nerazzurri, che da oltre due anni aspettavano di abbracciare il centrocampista cileno. Grazie al pressing di Antonio Conte e all’insistenza della dirigenza che ha trattato incessantemente con il Barcellona nelle ultime settimane, finalmente Vidal ha ottenuto il via libera per iniziare la nuova avventura con la maglia dell’Inter.

Ecco dunque il video appena pubblicato sui social del club nerazzurro per annunciare in grande stile l’arrivo di Vidal all’Inter:

