VIDEO – Zhang a Milano! Bologna-Inter, protocolli, calciomercato – INTER NEWS

L'appuntamento delle 19.30 con la diretta di Passione Inter

Torna puntuale l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sul canale di Passione Inter. Ovviamente, non può non tenere banco il tema di Bologna-Inter, la partita-farsa che (non) è andata in scena ieri al Dall'Ara: analizzeremo la questione dei protocolli per dare un quadro quanto più completo. Spazio poi anche al calciomercato con Steven Zhang atterrato a Milano e poi uno sguardo a Inter-Lazio di domenica prossima. Seguici e commenta con noi tutte le notizie dal mondo nerazzurro!