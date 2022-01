Eriksen, clamoroso ritorno al Tottenham? Conte: “Porta sempre aperta per lui”

Le parole del tecnico degli Spurs

Quello tra Christian Eriksen ed Antonio Conte , se non negli ultimissimi mesi, non è stato un grandissimo rapporto all' Inter . L'ex tecnico nerazzurro prediligeva giocatori più "cattivi" e grintosi, mentre il campione danese non era abituato ai ritmi massacranti imposti dall'allenatore salentino. Eppure, piano piano, il rapporto è migliorato, con Eriksen che sul finire della stagione scudettata è diventato un pilastro inamovibile e, soprattutto decisivo. Ora però che purtroppo l'avventura del danese si è conclusa anzitempo dopo il suo malore estivo, le strade dei due potrebbero tornare ad intrecciarsi.

Conte infatti, in conferenza stampa, ha parlato proprio del suo ex giocatore, nonché ex leggenda proprio del suo attuale club, il Tottenham: "È bellissimo vederlo di nuovo su un campo di calcio (Chiasso) a calciare un pallone. Non ho parlato di recente con Christian, ma lui non è solo un calciatore molto importante, ma soprattutto un grande uomo. Penso che qui al Tottenham per lui la porta sia sempre aperta".