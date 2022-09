Viktoria Plzen-Inter, Onana torna titolare: Dzeko o Correa in attacco?

Le ultime in vista della trasferta in Repubblica Ceca

Alessio Murgida

Si avvicina Viktoria Plzen-Inter, gara valida per la 2^ giornata di Champions League. Vietato sbagliare per la squadra di Inzaghi: se si vuole avere un minimo di speranza per il passaggio agli ottavi di finale, si devono portare a casa i 6 punti nel doppio incontro con i cechi. In porta tornerà quasi sicuramente André Onana, diventato ormai portiere di Coppa. In attacco, invece, la questione è più complicata.

Dzeko ha giocato le ultime due partite, contro Bayern Monaco e Torino, da titolare: la logica vorrebbe che il bosniaco riposasse, vista anche l'età, ma il momento di forma di Correa non è straordinario, anzi. L'argentino ha segnato due gol negli unici due tiri in porta fin qui in stagione. La percentuale di realizzazione è altissima ma i tentativi sono stati troppo pochi senza contare l'errore grossolano contro il Bayern Monaco che avrebbe potuto riaprire la partita. Voi chi fareste giocare?

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La partita contro il Viktoria Plzen è già decisiva per le sorti dell'Inter in Champions League. Con la sosta alle porte, è inutile fare ragionamenti di turnover o rotazioni. Gioca chi è più in forma (o meno fuori forma come nel caso di Dzeko/Correa). In questo senso, dentro il bosniaco con un background europeo sicuramente più prestigioso del Tucu.