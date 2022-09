Dove vedere Viktoria Plzen-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le info per seguire il match di Champions League

Alessio Murgida

Dove vedere Viktoria Plzen-Inter in diretta TV e streaming

Dopo la vittoria voluta fino all'ultimo contro il Torino, i nerazzurri di Inzaghi si affacciano nuovamente in Europa per la 2^ giornata di Champions League. Si vola in Repubblica Ceca dove l'avversario sarà il Viktoria Plzen uscito malconcio dall'incontro con il Barcellona della scorsa settimana (partita finita 5-1 per i blaugrana). Senza se e senza ma, l'Inter deve portare a casa i 3 punti se vuole avere un minimo di speranza per il passaggio agli ottavi di finale.

Informazioni utili per seguire Viktoria Plzen-Inter

La partita, che inizierà alle 18.45, sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche da Infinity+.

In diretta streaming, invece, sono disponibili i servizi di Sky (Sky Go e NOW TV) oppure Infinity+.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 17.30 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Viktoria Plzen-Inter in diretta insieme a voi!