La scelta dell’Inter di abbassarsi in blocco negli ultimi minuti della partita di Bergamo non ha pagato. Al contrario, ha favorito la rimonta dell’Atalanta, che ha agguantato un 4-4 che sembrava fuori portata. A prendere posizione con nettezza su quell’atteggiamento è stato l’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto per Cronache di Spogliatoio.

«Questa cosa, per me, è discretamente inaccettabile», ha dichiarato Viviano. «Non è una questione di errori individuali, che pure ci sono stati, o di condizione fisica. L’Inter ha deciso di consegnarsi all’Atalanta abbassandosi in quella maniera. È inaccettabile soprattutto vedendo che bastava attaccare per arrivare in porta.»

L’ex portiere ha poi contestualizzato la sua critica: «Capisco che a volte sia quasi inevitabile abbassarsi — faccio l’esempio del Napoli contro il Manchester City — ma a Bergamo non era quel tipo di partita. L’Atalanta ha tentato il tutto per tutto e ha dei meriti, ma l’Inter si è consegnata.»

Viviano ha citato anche alcune situazioni individuali per rafforzare il ragionamento: «Thuram, a un certo punto, ha fatto quinto di centrocampo, Jones passeggiava per il campo, mentre Lautaro si vedeva che non è in condizione. Al di là delle individualità, l’idea è stata sbagliata.»