Young Boys-Inter: chi è Oliver, l’arbitro che fece impazzire Buffon

L’Inter va caccia della quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, in casa dello Young Boys, nella 3a giornata della nuova Champions League. Trasferta in quel di Berna, per gli uomini di Inzaghi, che dovranno affrontare le insidie del terreno sintetico. Il calcio d’inizio è previsto per mercoledì 23 ottobre alle ore 21.

A dirigere la gara sarà l’arbitro inglese, Michael Oliver.

Classe 1985, è già uno dei fischietti di punta della Premier League, con oltre 370 partite di esperienza. Con Young Boys-Inter, invece, raggiungerà quota 33 in Champions League in carriera (42 considerando anche i preliminari).

Con i nerazzurro, però, sono solamente due i precedenti, entrambi in trasferta. Il primo nella stagione 2022/2023, è la vittoria 2-0 sul Benfica, nell’andata dei quarti di finale. L’ultimo incontro, invece, è l’esordio in Champions League della passata stagione: 1-1 contro la Real Sociedad.

In ogni caso, al pubblico italiano, Oliver è noto soprattutto per l’episodio del rigore concesso al Real Madrid, contro la Juventus, nella stagione 2017/2018. Nei minuti finali del ritorno dei quarti al Bernabeu, il direttore di gara fischiò contro i bianconeri e, di fatto, ne sancì l’eliminazione della squadra italiana (Ronaldo realizzò il gol decisivo dagli undici metri).

L’episodio mandò su tutte le furie Buffon, che prima venne espulso in campo e poi si sfogò nel post-partita, con la celebre accusa verso l’arbitro inglese, reo di “avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.

Domani sera, al fianco di Oliver ci saranno gli assistenti Burt e Mainwarning, mentre il quarto uomo sarà Madley. Al VAR, invece, ci sarà Attwell, con Bankes nel ruolo di AVAR.