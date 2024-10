Bastoni prende in giro Lautaro sui social: “Ma che c***o dici”

Lautaro Martinez è stato il grande protagonista di Roma-Inter. L’argentino ha siglato il gol vittoria, che lo ha fatto anche diventare il miglior marcatore straniero della storia del club, insieme a Nyers, a quota 133. Proprio su questo tema è stato incalzato da Diletta Leotta nel post-partita di DAZN.

La conduttrice ha chiesto al giocatore se fosse intenzionato a offrire una cena, con la risposta del capitano volta a sottolineare, in modo scherzoso, come offrisse da 3 anni, Queste parole, riprese su Instagram da Cronache di Spogliatoio, hanno suscitato la reazione di Alessandro Bastoni.

Il difensore, infatti, ha risposto in modo ironico sui social, prendendo in giro Lautaro Martinez. Sotto al suo commento sono intervenuti anche diversi compagni, come Arnautovic, Barella e Dimarco, a dargli man forte. Un siparietto molto simpatico, che testimonia ancora una volta la coesione del gruppo interista.

Questo l’episodio social: