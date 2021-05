Young: “Sensazione incredibile vincere lo scudetto. L’Inter è stata la scelta giusta”

Le parole dell'esterno inglese sullo scudetto e sulla Superlega

Mario Falchi

Ashley Young ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo scudetto. L'esterno inglese è stato spesso impiegato dall'allenatore Antonio Conte, anche se con la crescita di Ivan Perisic ha perso il posto da titolare. Young ha parlato della sua avventura all'Inter e della Superlega in un'intervista rilasciata a Sky Sports. In seguito le parole.

L'AVVENTURA ALL'INTER E LO SCUDETTO - "Sembra incredibile a essere onesti. Ovviamente è bello vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incredibile, una sensazione incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora guardo indietro e penso di aver preso la decisione giusta. Ho sempre voluto vincere. Ho quell'ambizione, quella spinta e la voglia di vincere. Ovviamente la prima stagione siamo arrivati ​​alla finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso. Abbiamo anche perso il campionato di un punto e penso che questo potrebbe averci spronato per questa stagione ad uscire e prenderci un trofeo e vincere la Serie A".

SUPERLEGA - "Non la volevamo come giocatori, è chiaro e semplice. Per noi giocatori si trattava solo di concentrarci sulle partite che avevamo in programma. Dovevamo continuare a vincere le partite, avevamo un campionato da vincere. Qualunque cosa stesse succedendo con i proprietari, chiunque fosse, abbiamo lasciato che se ne occupassero, ci siamo concentrati solo su quello che è successo in campo".