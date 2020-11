Zamparini: “L’Inter con Conte e Marotta vincerà nel giro di due anni. Recoba? Quando arrivò al Venezia…”

Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, intervistato ai microfoni di Tuttosport ha rivelato un retroscena di mercato che hanno per protagonista Recoba e parlato del binomio nerazzurro Marotta-Conte.

L’aneddoto su Recoba: “Quando nel gennaio 1999 arrivò al Venezio in prestito dall’Inter, dissi al Chino: ‘Ogni gol che fai, ti regalo un orologio d’epoca della mia collezione’. Alla fine ci salvammo grazie alle sue reti. Mi costò una fortuna”.

L’Inter di Conte: “La passata stagione ero convinto avrebbe vinto perché ha un grande dirigente come Marotta, di cui sono stato il maestro a Venezia, si era aggiunto un bravissimo allenatore come Conte. Questo campionato non saprei: di sicuro l’Inter con Conte e Marotta vincerà nel giro di due anni, ma per l’immediato non ho certezze”.

