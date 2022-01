Zanetti: “L’Inter si sente forte, vuole difendere lo Scudetto: merito a Inzaghi”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro su Inzaghi e non solo

In un'intervista sul canale YouTube della Serie A, la leggenda nerazzurra Javier Zanetti ha parlato del suo ruolo da vicepresidente dell'Inter e sugli obiettivi dell'attuale stagione. Queste le sue parole: "L'Inter per me è famiglia. È una parte molto importante della mia vita. Sono arrivato qui più di 25 anni fa, il club mi ha espresso la volontà di un fare percorso insieme. E sono più che orgoglioso di essere stato capitano per tanti anni e ora vicepresidente".