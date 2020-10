Zappa a Sky: “Non sono rimasto all’Inter per poter giocare. Il mio riferimento? Maicon”

Gabriele Zappa, prodotto del vivaio nerazzurro che si sta affermando come risorsa importante del Cagliari di Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la bella vittoria in trasferta sul Torino.

Zappa ha dichiarato, tornando anche sul suo passato nerazzurro: “Non sono rimasto all’Inter perché non ho debuttato in prima squadra e io invece avevo bisogno di giocare. Poi si è presentata l’occasione di andare al Pescara e di essere protagonista tra i ‘grandi’. Ho accettato ed è stata la scelta giusta. Al momento penso solo al Cagliari e a conquistarmi il mio spazio, il futuro ora come ora non mi interessa. Sono grato ai rossoblu per avere avuto fiducia in me dopo solo un anno tra i professionisti”.

“Il mio riferimento nel ruolo? Sicuramente Maicon, un campione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<