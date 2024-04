Zhang parla alla Gazzetta: “Con me Inter sempre competitiva”

Dopo l’accordo raggiunto con il fondo Pimco per un rifinanziamento del debito che gli consentirà di estinguere quello con Oaktree, Steven Zhang parla a La Gazzetta dello Sport. Il presidente nerazzurro, direttamente da Shangai – dove oggi assisterà al Gran Premio di Formula Uno – si è espresso sul futuro del club, oltre che sul derby di domani che con una vittoria significherebbe scudetto e seconda stella.

“Finché sarò presidente e proprietario del club, l’Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli. Siamo pronti a scrivere la storia, siamo molto vicini a farlo. Il mio cuore è con l’Inter, con il mio allenatore, con i miei ragazzi e con i nostri tifosi“.

Zhang ha già parlato con i giocatori, fra oggi e domani sentirà Simone Inzaghi per un ulteriore incoraggiamento. Poi, dopo la partita, scambierà come accade sempre le sue impressioni con i dirigenti, sperando sia arrivato il momento di festeggiare. Il presidente non sarà a San Siro, ma assisterà alla gara in tv da Nanchino, come ha fatto per tutta la stagione.