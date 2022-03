Il retroscena su Zhang: ad Anfield l’Inter ha siglato un patto

Squadra e tecnico, tutti convinti verso un'unica direzione

L'Inter è finalmente diventata europea. Ha giocato alla pari contro Real Madrid e Liverpool, e se n'è accorto anche il presidente Zhang, su cui La Gazzetta dello Sport ha raccontato un piccolo retroscena: "Prima del fischio d’inizio di Liverpool-Inter non è salito in tribuna in anticipo come solitamente fanno i dirigenti. Ha preferito restare in zona spogliatoi, vicino ai giocatori e a Inzaghi, per capire, accompagnare, valutare, in definitiva respirare aria di Inter. E lo stesso ha fatto a fine partita".