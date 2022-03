Inter, le mosse per la Champions League: rivoluzione a centrocampo

Dalle riserve ad Agoumé e Frattesi: il club nerazzurro prepara la rivoluzione

La politica di autofinanziamento non fermerà Marotta e Ausilio dal voler alzare l'asticella all'Inter. Secondo Tuttosport, la società nerazzurra è pronta a rivoluzionare il centrocampo. Per essere competitivi in Champions League bisogna avere una rosa lunga e forte in tutti i settori. Per questo motivo, il centrocampo è stato individuato come il reparto da rinforzare.