Verso Torino-Inter, Inzaghi studia la formazione: Gosens partirà dal 1′?

Il tecnico come sostituirà de Vrij?

Alessio Murgida

In attesa di capire cosa ne sarà di Brozovic per la trasferta di Torino, Inzaghi analizza le possibili alternative. Oggi i nerazzurri torneranno ad Appiano per riprendere gli allenamenti dopo la battaglia di Anfield.

Il match contro il Torino di Juric si prospetta altrettanto faticoso, per questo il tecnico nerazzurro dovrà studiare bene l'undici titolare. Secondo il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere la prima volta di Gosens dal 1' con la maglia dell'Inter. L'esterno tedesco sarebbe dovuto entrare anche nella gara contro il Liverpool, ma poi il rosso di Sanchez ha stravolto tutti i piani.

A centrocampo, in caso di forfait di Brozovic, Inzaghi potrebbe utilizzare Calhanoglu da play, con Barella sul centro-destra e uno tra Gagliardini e Vidal sul centro-sinistra. In difesa, quasi sicuramente, si opterà per quella vista nel secondo tempo di Anfield ovvero: D'Ambrosio-Skriniar-Bastoni.

In attacco - come praticamente annunciato dallo stesso Inzaghi - si rivedrà Dzeko: chi sarà al suo fianco? I più accreditati per lottarsi il posto sembrano essere Lautaro e Correa.